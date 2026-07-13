Сенатор Линдси Грэм скончался, вероятно, из-за разрыва аорты

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятно, скончался в результате разрыва аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Предварительные выводы обнародовали судебно-медицинские эксперты, однако окончательную причину смерти установят после завершения дополнительных исследований. Незадолго до смерти политик вернулся из официального визита в Украину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

Разрыв аорты: стала известна причина смерти Линдси Грэма

Предварительной причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма стал разрыв аорты, возникший на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис сенатора и предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия.

Согласно предварительным выводам экспертов, именно расслоение аорты стало причиной смерти политика. В то же время окончательный вывод судебно-медицинской экспертизы будет обнародован после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора, назвав его "членом семьи". По словам американского лидера, он тяжело переживает утрату своего многолетнего соратника.

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Также Трамп сообщил, что в последний раз общался с Линдси Грэмом в субботу вечером после его возвращения из Украины. По словам президента США, во время телефонного разговора сенатор "звучал немного уставшим, но вполне нормально".

Новини.LIVE сообщали, что 11 июля 2026 года американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. За несколько дней до смерти политик посетил Украину и продолжал активную политическую деятельность. Грэм был одним из самых последовательных сторонников поддержки Украины в Конгрессе США и выступал за ужесточение санкций против России.

Новини.LIVE сообщали, что незадолго до смерти Линдси Грэм во время визита в Украину посетил производство беспилотников SkyFall. Он ознакомился с разработкой дронов, новыми технологиями и обсудил перспективы украинско-американского сотрудничества в сфере БпЛА. По словам сенатора, для США было бы большой ошибкой не сотрудничать с Украиной в развитии беспилотных технологий.

Новини.LIVE также писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы и Украины. По словам главы государства, с начала полномасштабной войны сенатор десять раз посещал Украину и активно поддерживал ужесточение санкций против России. Зеленский также выразил соболезнования родным Грэма, отметив, что мир потерял решительного лидера.