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Главная Новости дня Десять раз бывал в Украине: Зеленский отреагировал на смерть сенатора Грэма

Десять раз бывал в Украине: Зеленский отреагировал на смерть сенатора Грэма

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 12:11
Зеленский отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на смерть сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма. По его словам, он был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее.

Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 12 июля, передает Новини.LIVE.

Реакция Зеленского на смерть Линдси Грэма

Зеленский напомнил, что Грэм десять раз посещал Украину с начала полномасштабной войны России. По его словам, сенатор был с украинцами тогда, когда это было наиболее необходимо.

Стороны поддерживали постоянный диалог, и только за последнюю неделю Зеленский и Грэм встречались дважды.

"Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над ужесточением санкций против России. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины", — подчеркнул украинский лидер.

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По его словам, Америка и мир потеряли решительного лидера. Зеленский выразил соболезнования семье Линдси Грэма, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в возрасте 71 года скончался американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Он ушел из жизни 11 июля после внезапной кратковременной болезни.

На смерть Грэма отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он назвал его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых знал. По словам Трампа, Грэма будет очень не хватать.

Еще вчера сенатор США посещал украинское предприятие по производству беспилотников SkyFall. Грэм высоко оценил уровень развития Украины.

Владимир Зеленский смерть Линдси Грэм
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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