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Головна Новини дня Десять разів був в Україні: Зеленський відреагував на смерть сенатора Ґрема

Десять разів був в Україні: Зеленський відреагував на смерть сенатора Ґрема

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Дата публікації: 12 липня 2026 12:11
Зеленський відреагував на смерть сенатора Ліндсі Ґрема
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на смерть сенатора Сполучених Штатів Америки Ліндсі Ґрема. За його словами, він був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.

Про це глава держави повідомив у неділю, 12 липня, передає Новини.LIVE.

Реакція Зеленського на смерть Ліндсі Ґрема

Зеленський нагадав, що Ґрем десять разів відвідував Україну з початку повномасштабної війни Росії. За його словами, сенатор був з українцями тоді, коли це було найбільш потрібно.

Сторони були в постійному діалозі, а лише за останній тиждень Зеленський і Ґрем зустрічалися двічі.

"Активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії. Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України", — наголосив український лідер.

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За його словами, Америка та світ втратили рішучого лідера. Зеленський висловив співчуття родині Ліндсі Ґрема, його близьким та всім, хто мав честь працювати разом з ним.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у віці 71 року помер американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем. Він пішов із життя 11 липня після раптової короткочасної хвороби.

На смерть Ґрема відреагував американський лідер Дональд Трамп. Він назвав його справжнім патріотом і одним із найкращих політиків, яких знав. За словами Трампа, Ґрема дуже не вистачатиме.

Ще вчора сенатор США відвідував українське виробництво безпілотників SkyFall. Ґрем високо оцінив рівень розвитку України.

Володимир Зеленський смерть Ліндсі Грем
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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