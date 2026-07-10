Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом: говорили про санкції проти РФ та Patriot

Президент України Володимир Зеленський та сенатор США Ліндсі Грем у Києві 10 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, подальшу військову підтримку України та виконання домовленостей щодо систем Patriot. Також цього дня глава держави зустрівся з почесним головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, із яким обговорив результати саміту НАТО, розвиток оборонної співпраці та посилення санкцій проти РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 10 липня.

Зеленський і Грем обговорили санкції проти РФ та підтримку України

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Президент окремо відзначив допомогу американської сторони у зміцненні української протиповітряної оборони, яка вже врятувала тисячі життів, а також реалізацію програми PURL.

Глава держави поінформував сенатора про результати нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, одним із її ключових підсумків стало політичне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво систем Patriot, що має суттєво посилити захист українського неба.

Президент також розповів про щоденні російські атаки на українські міста та наголосив на гострій потребі України у більшій кількості антибалістичних ракет. Ліндсі Грем, зі свого боку, відзначив стійкість українського народу та запевнив, що Конгрес США й надалі підтримуватиме Україну.

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Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним зусиллям для завершення війни та необхідності посилення санкційного тиску на Росію й держави, які допомагають їй вести війну. Сенатор повідомив, що в Конгресі США триває робота над відповідним законопроєктом і зараз, на його думку, настав слушний момент для подальших рішучих кроків.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський і Майкл Маккол обговорили Patriot, дрони та санкції проти РФ

Під час окремої зустрічі президент України подякував Майклу Макколу за незмінну двопартійну підтримку України та увагу до потреб української держави.

Американський конгресмен привітав Україну з результатами саміту НАТО та наголосив, що ухвалені рішення щодо посилення протиповітряної оборони є надзвичайно важливими на тлі постійних російських ракетних атак.

Зеленський і Майкл Маккол під час зустріч 10 липня 2026 року. Фото: ОПУ

У відповідь Володимир Зеленський зазначив, що домовленості про можливе виробництво систем Patriot в Україні мають стратегічне значення. За його словами, це не лише зміцнить захист українського неба, а й стане важливим кроком для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Дійсно, саміт був для нас успіхом. Я сподіваюся, що це триватиме. І ліцензії на майбутні системи Patriot в Україні — для нас це дуже важливо. Звичайно, це дає сигнал насамперед нашим людям, що ми можемо бути в безпеці. Але ми розуміємо, що це шлях не дуже короткий. У нас є близько 500 технологічних компаній в Україні, і десятки з них дуже сильні. Я сподіваюся, що вони зможуть зробити це якомога швидше. Якщо ми ці ліцензії отримаємо якомога швидше", — сказав Володимир Зеленський.

Під час переговорів сторони також обговорили ситуацію на фронті, російські атаки на цивільну інфраструктуру та українські далекобійні удари. Президент зазначив, що Україна вже завдає ударів по військових цілях на території Росії на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від державного кордону, що завдає відчутних економічних збитків країні-агресору.

Майкл Маккол високо оцінив розвиток українських безпілотних технологій та зазначив, що вони справляють велике враження на американських партнерів.

"Ми дуже вражені вашим народом. Те, що ви зробили з дроновими технологіями, дуже вражає", — зазначив Майкл Маккол.

Окремою темою зустрічі стала співпраця України та США у сфері безпілотних технологій. Президент повідомив, що американська сторона вже випробовує українські повітряні й морські дрони, а також інші сучасні оборонні розробки. За його словами, після завершення тестування сторони планують перейти до укладення двосторонньої Drone Deal.

Співрозмовники також приділили увагу подальшому посиленню санкційного тиску на Росію. Майкл Маккол повідомив, що під час візиту до Києва його делегація провела консультації з українськими експертами щодо нових санкційних механізмів. Напрацьовані пропозиції він та його команда планують опрацювати після повернення до Вашингтона.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський відзначив американських партнерів державними нагородами. Майкл Маккол отримав орден "За заслуги" ІІ ступеня, а засновник і голова ради директорів інвестиційної компанії Magellan Investment Holdings Рон Вахід — орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 9 липня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями Україна отримає від США новий пакет військової допомоги з ракетами для систем Patriot. За його словами, також досягнуто окремих домовленостей із європейськими партнерами щодо додаткових ракет PAC-3. Крім того, тривають переговори про запуск виробництва комплексів Patriot в Україні.

Новини.LIVE також писали, що на полях саміту в Анкарі Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні право на виробництво систем Patriot. За його словами, українські підприємства здатні швидко освоїти виготовлення цього високотехнологічного озброєння за підтримки США. Водночас деталей потенційної домовленості американська сторона поки не розкрила.