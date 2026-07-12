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Главная Новости дня Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти

Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 21:04
Линдси Грэм говорил с Трампом за несколько минут до своей смерти
Дональд Трамп и Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент США Дональд Трамп разговаривал с сенатором Линдси Грэмом за несколько минут до его смерти. Во время этого разговора он жаловался на усталость.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп рассказал в эфире NBC News.

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Разговор Трампа с Гремом за несколько минут до его смерти

Трамп сообщил, что во время разговора Грэм чувствовал себя хорошо, лишь жаловался на усталость. Он предположил, что смерть наступила внезапно из-за неотложного медицинского состояния.

Кроме того, в Truth Social президент США распорядился в честь сенатора Грэма приспустить все флаги на всей территории США до 18:00 субботы.

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"В честь выдающейся жизни и достижений сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории США до 18:00 вечера субботы. Да благословит тебя Бог, Линдси", — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE, в офисе Линдси Грэма сообщили, что сенатор умер вечером 10 июля. Причиной стала внезапная кратковременная болезнь.

За день до этого сенатор посетил Киев и встретился с украинским руководством. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и выполнение договоренностей по системам Patriot.

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После смерти Грэма Трамп выразил соболезнования семье и близким. Он назвал его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых знал.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что сенатор США десять раз посещал Украину с начала полномасштабной войны. Украинский президент сказал, что Грем был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее.

смерть Дональд Трамп Линдси Грэм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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