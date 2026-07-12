Ліндсі Грем говорив із Трампом за кілька хвилин до своєї смерті

Дональд Трамп і Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент США Дональд Трамп говорив із сенатором Ліндсі Гремом за кілька хвилин до його смерті. Під час цієї розмови він скаржився на втому.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав в ефірі NBS News.

Розмова Трампа з Гремом за кілька хвилин до його смерті

Трамп повідомив, що під час розмови Грем почувався добре, лише скаржився на втому. Він припустив, що смерть настала раптово через невідкладний медичний стан.

Крім того, у Truth Social президент США наказав на честь сенатора Грема приспустити всі прапори по всій території Штатів до 18:00 суботи.

"На честь визначного життя та досягнень сенатора Ліндсі Грема, мого дорогого друга та справді великої людини, я наказую приспустити всі американські прапори по всій території США до 18:00 вечора суботи. Благослови тебе бог, Ліндсі", — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE, в офісі Ліндсі Грема повідомили, що сенатор помер увечері 10 липня. Причиною стала раптова короткочасна хвороба.

За день до цього сенатор відвідав Київ та зустрівся з українським керівництвом. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та виконання домовленостей щодо систем Patriot.

Після смерті Грема Трамп висловив співчуття родині та близьким. Він назвав його справжнім патріотом і одним із найкращих політиків, яких знав.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що сенатор США десять разів відвідував Україну з початку повномасштабної війни. Український президент сказав, що Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.