Сенатор Ліндсі Грем помер, ймовірно, через розрив аорти

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, ймовірно, помер через розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Попередні висновки оприлюднили судово-медичні експерти, однак остаточну причину смерті встановлять після завершення додаткових досліджень. Незадовго до смерті політик повернувся з офіційного візиту до України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

Розрив аорти: стала відома причина смерті Ліндсі Грема

Попередньою причиною смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема стало розшарування аорти, яке виникло на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіс сенатора та попередні висновки судово-медичної експертизи округу Колумбія.

Згідно з попередніми висновками експертів, саме розшарування аорти стало причиною смерті політика. Водночас остаточний висновок судово-медичної експертизи буде оприлюднений після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора, назвавши його "членом родини". За словами американського лідера, він тяжко переживає втрату свого багаторічного соратника.

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Також Трамп повідомив, що востаннє спілкувався з Ліндсі Гремом у суботу ввечері після його повернення з України. За словами президента США, під час телефонної розмови сенатор "звучав трохи втомленим, але цілком нормально".

Новини.LIVE інформували, що 11 липня 2026 року американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер у віці 71 року. За кілька днів до смерті політик відвідав Україну та продовжував активну політичну діяльність. Грем був одним із найпослідовніших прихильників підтримки України в Конгресі США та виступав за посилення санкцій проти Росії.

Новини.LIVE повідомляли, що незадовго до смерті Ліндсі Грем під час візиту до України відвідав виробництво безпілотників SkyFall. Він ознайомився з розробкою дронів, новими технологіями та обговорив перспективи українсько-американської співпраці у сфері БпЛА. За словами сенатора, США було б великою помилкою не співпрацювати з Україною у розвитку безпілотних технологій.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та України. За словами глави держави, з початку повномасштабної війни сенатор десять разів відвідував Україну та активно підтримував посилення санкцій проти Росії. Зеленський також висловив співчуття рідним Грема, наголосивши, що світ втратив рішучого лідера.