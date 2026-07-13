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Головна Новини дня Смерть сенатора Ліндсі Грема: названо можливу причину

Смерть сенатора Ліндсі Грема: названо можливу причину

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 07:46
Сенатор Ліндсі Грем помер, ймовірно, через розрив аорти
Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, ймовірно, помер через розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Попередні висновки оприлюднили судово-медичні експерти, однак остаточну причину смерті встановлять після завершення додаткових досліджень. Незадовго до смерті політик повернувся з офіційного візиту до України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

Розрив аорти:  стала відома причина смерті Ліндсі Грема

Попередньою причиною смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема стало розшарування аорти, яке виникло на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіс сенатора та попередні висновки судово-медичної експертизи округу Колумбія.

Згідно з попередніми висновками експертів, саме розшарування аорти стало причиною смерті політика. Водночас остаточний висновок судово-медичної експертизи буде оприлюднений після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора, назвавши його "членом родини". За словами американського лідера, він тяжко переживає втрату свого багаторічного соратника.

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Також Трамп повідомив, що востаннє спілкувався з Ліндсі Гремом у суботу ввечері після його повернення з України. За словами президента США, під час телефонної розмови сенатор "звучав трохи втомленим, але цілком нормально".

Новини.LIVE інформували, що 11 липня 2026 року американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер у віці 71 року. За кілька днів до смерті політик відвідав Україну та продовжував активну політичну діяльність. Грем був одним із найпослідовніших прихильників підтримки України в Конгресі США та виступав за посилення санкцій проти Росії.

Новини.LIVE повідомляли, що незадовго до смерті Ліндсі Грем під час візиту до України відвідав виробництво безпілотників SkyFall. Він ознайомився з розробкою дронів, новими технологіями та обговорив перспективи українсько-американської співпраці у сфері БпЛА. За словами сенатора, США було б великою помилкою не співпрацювати з Україною у розвитку безпілотних технологій.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та України. За словами глави держави, з початку повномасштабної війни сенатор десять разів відвідував Україну та активно підтримував посилення санкцій проти Росії. Зеленський також висловив співчуття рідним Грема, наголосивши, що світ втратив рішучого лідера.

США смерть Ліндсі Грем
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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