Санкции США против России — Трамп примет пакет ограничительных мер

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о санкциях против России имеет "хорошие шансы" на принятие. Его активно поддерживал сенатор Линдси Грэм.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.

США могут принять пакет санкций против РФ

Во время беседы журналисты спросили у Трампа, подпишет ли он законопроект о новом пакете санкций против России в ближайшее время. Отвечая на этот вопрос, американский президент заявил, что этого «очень хотел» сенатор Линдси Грэм.

"Я знаю, что Линдси очень этого хотел. Он стремился к этому больше, чем ко всему остальному. Вы знаете, насколько это было для него важно. Есть хорошие шансы, что закон будет принят", — сказал Дональд Трамп.

По его словам, в документ также могут добавить санкции против Ирана и "Хезболлы".

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"Думаю, они могут добавить в законопроект еще и Иран. Это было бы очень важно, если они действительно это сделают. Также могут добавить "Хезболлу". То есть если вы ведете бизнес с "Хезболлой", это тоже будет подпадать под действие закона", — добавил президент.

Как писали Новини.LIVE, ранее CNN сообщало, что Трамп поддержит "адские" санкции Грэма против России. Смерть сенатора еще больше облегчит продвижение законопроекта, над которым он работал годами.

Отметим, что сенатор Линдис Грэм умер в возрасте 71 года 11 июля. Причиной стала внезапная болезнь.

За несколько минут до своей смерти он разговаривал с Дональдом Трампом. Сенатор жаловался на усталость и говорил, что чувствует себя хорошо.