ЕС одобрил очередной пакет масштабных санкций против России

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Послы стран Европейского Союза согласовали очередной пакет экономических ограничений в отношении России. В настоящее время дипломаты оперативно дорабатывают все необходимые технические детали этого решения. Письменная процедура окончательного утверждения новых санкций должна начаться уже сегодня во второй половине дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Радио Свобода и официальное заявление Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети X.

Проблемы с согласованием санкций против РФ

На этот раз переговоры внутри блока шли крайне тяжело из-за позиции Греции, которая долгое время блокировала совместное решение европейцев. Греция выступала против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа, поскольку в этом секторе задействованы крупные греческие судовладельцы.

Но, несмотря на все внутренние споры, участники заседания в итоге согласовали новый пакет санкций. В частности, действие ценового лимита на российскую нефть будет продлено еще на 12 месяцев.

Такой шаг должен лишить Москву крупных доходов от экспорта сырья на фоне постоянных скачков стоимости топлива на мировых рынках.

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Новые запреты для финансового сектора РФ

Нынешний документ оказался самым обширным за последние четыре года по количеству отдельных фамилий и компаний в списках. Европейские лидеры ввели жесткие запреты на любые операции с банками РФ, а также прописали меры против использования криптовалюты для обхода санкций.

Под ограничения попал дополнительный перечень судов российского теневого флота.

Также европейцы существенно усложнят выдачу виз бывшим российским военным, воевавшим против Украины.

А что касается поставок российского сжиженного газа, то в ЕС сделали исключение только для старых контрактов, которые были подписаны ещё до февраля 2022 года.

Реакция Европейской комиссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала принятие этих ограничений.

Пост Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X. Фото: скриншот

"Я приветствую соглашение о 21-м пакете санкций против России. Мы замораживаем корректировку предельной цены на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгоду из рыночных потрясений. Впервые мы нацелены на суда, которые помогают теневому флоту России", — подчеркнула она.

Она подтвердила полный запрет на любые финансовые транзакции для еще 32 российских банков, крупных криптовалютных компаний и нефтяных торговых платформ.

Как ранее писали Новини.LIVE, Совет ЕС ввел санкции в отношении 15 лиц и одного учреждения, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В список попали представители колонии в Оленевке, сотрудники ФСБ и руководители российских пенитенциарных учреждений, в частности, следственного изолятора №2 в Таганроге.

Кроме того, мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отметил, что законопроект о введении санкций против России имеет высокие шансы быть принятым. Активную поддержку этой инициативе оказывал сенатор Линдси Грэм. Смерть сенатора может облегчить продвижение законопроекта, над которым он работал годами.