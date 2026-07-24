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Санкции ЕС против России: под ограничения попал переговорщик Путина

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 10:03
ЕС ввел санкции против Мединского: что известно о новом пакете ограничений
Владимир Мединский. Фото: российские СМИ

В рамках 21-го пакета санкций, утвержденного Евросоюзом, введены ограничения в отношении помощника российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о Владимире Мединском, который неоднократно участвовал в переговорах в качестве представителя российской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского Союза, передает Новини.LIVE.

Санкции против России

Мединский — российский историк и давний помощник Путина. В прошлом году он возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в Турции.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "русского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", — говорится в пояснительной заметке.

В ЕС пришли к выводу, что Мединский способствует политике и действиям, представляющим угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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"Владимир Мединский поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине или препятствуют работе международных организаций в Украине путем использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства", — говорится в сообщении.

Кто еще попал под ограничения

В санкционный список также вошли:

  • президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили;
  • президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Как писали Новини.LIVE, послы стран ЕС одобрили новый пакет экономических санкций против России. На этот раз согласование внутри Союза проходило чрезвычайно сложно из-за позиции Греции, которая долгое время сдерживала принятие совместного решения.

А украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. Известно, что в новый санкционный пакет вошли, в частности, украинские предложения по ограничению российских доходов.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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