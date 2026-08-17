Санкции ЕС против РФ: в новый список могут включить 1600 объектов

Кая Каллас. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует самое масштабное с начала полномасштабного вторжения России расширение санкционных списков. В них могут быть включены около 1600 физических лиц и компаний, значительная часть которых связана с российским военно-промышленным комплексом.

Об этом "Радио Свобода" сообщил дипломат ЕС, знакомый с процессом подготовки санкционных предложений, передает Новини.LIVE.

ЕС готовит новое масштабное расширение санкций против России

Ожидается, что соответствующие предложения будут представлены послам стран Евросоюза в Комитете постоянных представителей в начале сентября. Окончательно утвердить расширение списков планируется в октябре. В то же время новые ограничения не будут предусматривать отдельного секторального санкционного пакета. Речь идет именно о внесении дополнительных физических и юридических лиц в уже действующие санкционные списки ЕС.

Европейская служба внешних действий также планирует сделать процесс обновления санкций регулярным. Новые предложения по персональным ограничениям намерены готовить ежемесячно и, по возможности, утверждать на каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам. В сентябре, по словам дипломата, отдельно могут быть предложены санкции против лиц и организаций, которых связывают с нарушениями прав человека и российскими гибридными операциями.

О подготовке масштабного расширения санкционных списков ранее заявляла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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"Этой осенью я представлю самый масштабный список санкций с начала войны. Если он будет принят, количество российских лиц, компаний и организаций, на которые распространяются санкции, сразу увеличится на треть", — сказала Каллас.

По словам Каллас, предыдущие санкции уже нанесли России экономический ущерб на сумму свыше одного триллиона евро. Она также подчеркнула, что санкционное давление на Москву должно сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины.

В то же время в ЕС пока не ожидают, что новое расширение списков автоматически вернет все секторальные ограничения, которые не вошли в 21-й пакет санкций, принятый в июле.

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