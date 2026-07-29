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Главная Новости дня Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ

Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 04:27
Американский Сенат поддержал введение новых санкций против РФ
Владимир Зеленский во время встречи с сенаторами. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Сенат США одобрил "Закон Линдси Грэма о санкциях против России". "За" проголосовали 86 сенаторов, а против выступили только 12 человек. За ходом голосования в здании Капитолия наблюдал с гостевой галереи президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что предусматривает "Закон Линдси Грэма о санкциях против России"

Против стран, которые до сих пор закупают российскую нефть и газ, должны ввести 100% вторичные тарифы. Еще одним пунктом является усиление давления на так называемый теневой флот, который РФ использует для обхода санкционных ограничений. Кроме того, будут введут санкции против российских чиновников и банков.

"Для меня было честью присутствовать при подсчете голосов — 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленський повідомомив про результати голосування за законопроєкт щодо санкцій проти РФ
Скриншот сообщения Telegram-канала Zelenskiy/Official/Telegram

Также глава государства поблагодарил США за поддержку.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Европейского Союза сообщал, что против помощника президента РФ Владимира Путина ввели санкции. Речь идет о Владимире Мединском. Он неоднократно участвовал в переговорах как представитель российской стороны.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря президента Европейского совета Марию Томасик сообщал, что срок действия секторальных санкций против РФ продлили. Они будут действовать еще год. Соответствующее решение приняли на заседании Европейского совета 18 июня.

санкции против России США Сенат
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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