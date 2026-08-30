Зеленский: РФ запустила по Украине полторы тысячи дронов за четыре дня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия проводит массированные атаки с использованием дронов, пытаясь измотать Украину и украинцев. За четыре дня было задействовано почти 1,5 тысячи беспилотников всех типов, около 800 из них были реактивными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью Украина должна довести уровень сбиваемых российских дронов до более 90%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в воскресенье, 30 августа.

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Зеленский о непрекращающихся дроновых атаках РФ на Украину

Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады украинских военных о защите воздушного пространства и нынешней тактике российских атак.

По словам лидера, Россия постоянно атакует Украину беспилотниками, в частности использует значительное количество реактивных "Шахедов". Значительную часть дронов украинские военные сбивают, однако самой сложной задачей остается противодействие именно реактивным беспилотникам.

Описывая интенсивность российских атак, президент привёл данные за последние четыре дня:

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"Сегодня были доклады наших военных о защите неба. Сейчас тактика россиян — на изнурение Украины, на изнурение украинцев, прежде всего именно наших людей. Постоянные атаки дронов — много реактивных "Шахедов". Значительную часть наши воины сбивают. Только за эти четыре дня было почти полторы тысячи дронов всех типов, из них реактивных — около восьмисот".

Зеленский отметил, что сложнее всего сбивать реактивные дроны. В настоящее время основную роль в защите от них играет украинская боевая авиация, при этом государство работает над получением необходимых дронов-перехватчиков.

Президент сообщил, что соответствующие беспилотники уже разработали четыре компании. По его словам, одна из них обладает наиболее удачной техникой.

Рассказывая о дальнейших задачах, Зеленский подчеркнул, что Министерство обороны и военные должны приложить максимальные усилия, чтобы Украина получила больше возможностей для уничтожения каждого типа российских дронов:

"Самая сложная задача — сбивать именно реактивные дроны. Сейчас защиту от них в основном обеспечивает наша боевая авиация. Мы работаем над тем, чтобы были необходимые перехватчики.Четыре компании изготовили соответствующие дроны-перехватчики, у одной компании — наиболее удачная техника. Сейчас и Министерство обороны, и военные должны приложить все усилия, чтобы у нас было как можно больше возможностей сбивать каждый из типов российских дронов".

Зеленский также поблагодарил членов команды Украины, которые круглосуточно работают над усилением возможностей по сбиванию российских беспилотников. Отдельно президент поставил задачу на осень — повысить показатель сбиваемости до уровня свыше 90%:

"Я хочу поблагодарить тех в команде Украины, кто действительно работает круглосуточно, чтобы так и было. Осенью нужно дать ответ и довести уровень сбиваемости точно выше 90%".

Зеленский поручил расследовать взрывы в Бучанском районе

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Генеральным прокурором, МВД и СБУ ситуацию в Бучанском районе Киевской области после взрывов в местах хранения боеприпасов и оружия. Президент подчеркнул, что таких мест там не должно было быть, а все обстоятельства трагедии должны быть установлены. Он ожидает, что правоохранительные органы в ближайшее время представят обществу результаты расследования и соответствующий отчет.

"Еще одно. Мы сегодня беседовали с Генеральным прокурором, с МВД, с СБУ по поводу ситуации в Киевской области, в Бучанском районе, после страшной трагедии и взрывов в местах хранения боеприпасов и оружия. Таких мест там точно не должно было быть. Продолжается расследование всех обстоятельств. Все детали должны быть выяснены и будут.

Я рассчитываю, что правоохранители представят обществу соответствующую информацию. Важно, чтобы как можно скорее были реализованы решения правительства и местных властей по оказанию помощи нашим людям. Завтра — важный день. Завтра должен быть представлен соответствующий отчет", — резюмировал глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в России заявили о начале подготовки к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. В Минобороны РФ назвали это якобы "ответом" на атаки Сил обороны. Однако стоит отметить, что Россия систематически атакует украинскую энергетику с начала полномасштабного вторжения.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что ГУР получило обновленные данные о планах России по расширению производства баллистических ракет. По его словам, Украина будет готовить меры противодействия и ожидает от партнеров ужесточения санкций. Президент подчеркнул необходимость полностью заблокировать поставки в РФ иностранных компонентов, оборудования и станков для производства ракет.