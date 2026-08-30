Зеленський: РФ випустила по Україні півтори тисячі дронів за чотири дні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія вдається до масованих атак дронами, намагаючись виснажити Україну та українців. За чотири дні було застосовано майже 1,5 тисячі безпілотників усіх типів, близько 800 із них були реактивними. Президент України Володимир Зеленський заявив, що восени Україна має довести рівень збиття російських дронів до понад 90%.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у неділю, 30 серпня.

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Зеленський про безперервні дронові атаки РФ на Україну

Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповіді українських військових щодо захисту неба та нинішньої тактики російських атак.

За словами лідера, Росія постійно атакує Україну безпілотниками, зокрема використовує значну кількість реактивних "Шахедів". Значну частину дронів українські військові збивають, однак найскладнішим завданням залишається протидія саме реактивним безпілотникам.

Описуючи інтенсивність російських атак, президент навів дані за останні чотири дні:

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"Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян — на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних "Шахедів". Значну частину наші воїни збивають. Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот".

Зеленський зазначив, що найбільш складно збивати реактивні дрони. Наразі основну роль у захисті від них відіграє українська бойова авіація, водночас держава працює над отриманням необхідних дронів-перехоплювачів.

Президент повідомив, що відповідні безпілотники вже створили чотири компанії. За його словами, одна з них має найбільш вдалу техніку.

Розповідаючи про подальші завдання, Зеленський наголосив, що Міністерство оборони та військові мають докласти максимальних зусиль, щоб Україна отримала більше можливостей для знищення кожного типу російських дронів:

"Найбільш непросте завдання — збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові — всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів".

Зеленський також подякував членам команди України, які цілодобово працюють над посиленням можливостей для збиття російських безпілотників. Окремо президент визначив завдання на осінь — підвищити показник збиття до рівня понад 90%:

"Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%".

Зеленський доручив розслідувати вибухи у Бучанському районі

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Генеральним прокурором, МВС та СБУ ситуацію у Бучанському районі Київської області після вибухів у місцях зберігання боєприпасів і зброї. Президент наголосив, що таких місць там не мало бути, а всі обставини трагедії мають бути встановлені. Він очікує, що правоохоронці найближчим часом представлять суспільству результати розслідування та відповідний звіт.

"Ще одне. Ми говорили сьогодні з Генеральним прокурором, з МВС, з СБУ по ситуації в Київській області, в Бучанському районі, після страшної трагедії і вибухів в місцях зберігання боєприпасів та зброї. Таких місць там точно не повинно було бути. Триває розслідування всіх обставин. Всі деталі мають бути зʼясовані і будуть.

Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям. Завтра – важливий день. Завтра повинен бути відповідний звіт", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Росії заявили про початок підготовки до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. У Міноборони РФ назвали це нібито "відповіддю" на атаки Сил оборони. Однак варто зауважити, що Росія систематично атакує українську енергетику від початку повномасштабного вторгнення.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що ГУР отримало оновлені дані про плани Росії розширити виробництво балістичних ракет. За його словами, Україна готуватиме заходи протидії та очікує від партнерів посилення санкцій. Президент наголосив на необхідності повністю заблокувати постачання до РФ іноземних компонентів, обладнання та верстатів для виробництва ракет.