Росія готує масовані удари по енергетиці України

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

У Росії заявили про початок підготовки до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Там назвали причину таких дій "відповіддю" на атаки Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по енергетиці України

"ЗС РФ розпочали підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України у відповідь на атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру", — заявили у відомстві країни-терористки.

Зазначимо, Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення. Удари спрямовані на об’єкти генерації, високовольтні підстанції та мережі передачі й розподілу електроенергії. Це неодноразово призводило до масштабних пошкоджень, дефіциту потужності та аварійних відключень.

Найбільш інтенсивними кампанії стали восени та взимку, коли атаки на енергетику безпосередньо впливали на електропостачання й опалення. Росія використовує для ударів ракети та ударні безпілотники, а останнім часом також змінює тактику, зокрема атакуючи менші підстанції.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, в Україні цієї зими не передбачають погодинних обмежень у подачі тепла, подібних до графіків відключення електроенергії.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон, хоча він, за його оцінкою, буде непростим. Він нагадав, що минулої зими енергосистема також працювала під значним навантаженням.