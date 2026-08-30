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Главная Новости дня Россия приступила к подготовке ударов по энергетике Украины

Россия приступила к подготовке ударов по энергетике Украины

Ua ru
30 августа 2026 13:26
Россия готовит массированные удары по энергетике Украины
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В России заявили о начале подготовки к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Там назвали причину таких действий "ответом" на атаки Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по энергетике Украины

"Вооруженные силы РФ приступили к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру", — заявили в ведомстве страны-террористки.

Отметим, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения. Удары нацелены на объекты генерации, высоковольтные подстанции и сети передачи и распределения электроэнергии. Это неоднократно приводило к масштабным повреждениям, дефициту мощности и аварийным отключениям.

Наиболее интенсивными кампании стали осенью и зимой, когда атаки на энергетику непосредственно влияли на электроснабжение и отопление. Россия использует для ударов ракеты и ударные беспилотники, а в последнее время также меняет тактику, в частности атакуя небольшие подстанции.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине этой зимой не предусматриваются почасовые ограничения в подаче тепла, подобные графикам отключения электроэнергии.

А глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя он, по его оценке, будет непростым. Он напомнил, что прошлой зимой энергосистема также работала под значительной нагрузкой.

война Украина обстрелы энергосистема энергетика Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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