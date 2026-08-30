Россия готовит массированные удары по энергетике Украины

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В России заявили о начале подготовки к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Там назвали причину таких действий "ответом" на атаки Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по энергетике Украины

"Вооруженные силы РФ приступили к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру", — заявили в ведомстве страны-террористки.

Отметим, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения. Удары нацелены на объекты генерации, высоковольтные подстанции и сети передачи и распределения электроэнергии. Это неоднократно приводило к масштабным повреждениям, дефициту мощности и аварийным отключениям.

Наиболее интенсивными кампании стали осенью и зимой, когда атаки на энергетику непосредственно влияли на электроснабжение и отопление. Россия использует для ударов ракеты и ударные беспилотники, а в последнее время также меняет тактику, в частности атакуя небольшие подстанции.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине этой зимой не предусматриваются почасовые ограничения в подаче тепла, подобные графикам отключения электроэнергии.

А глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя он, по его оценке, будет непростым. Он напомнил, что прошлой зимой энергосистема также работала под значительной нагрузкой.