Россия готовит массированные удары по энергетике Украины

Россия приступила к подготовке ударов по энергетике Украины
В России заявили о начале подготовки к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Там назвали причину таких действий "ответом" на атаки Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает Новини.LIVE.
Российские удары по энергетике Украины
"Вооруженные силы РФ приступили к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру", — заявили в ведомстве страны-террористки.
Отметим, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения. Удары нацелены на объекты генерации, высоковольтные подстанции и сети передачи и распределения электроэнергии. Это неоднократно приводило к масштабным повреждениям, дефициту мощности и аварийным отключениям.
Наиболее интенсивными кампании стали осенью и зимой, когда атаки на энергетику непосредственно влияли на электроснабжение и отопление. Россия использует для ударов ракеты и ударные беспилотники, а в последнее время также меняет тактику, в частности атакуя небольшие подстанции.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине этой зимой не предусматриваются почасовые ограничения в подаче тепла, подобные графикам отключения электроэнергии.
А глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя он, по его оценке, будет непростым. Он напомнил, что прошлой зимой энергосистема также работала под значительной нагрузкой.