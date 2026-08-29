Зимой не будет почасовых графиков подачи тепла — Харченко

Александр Харченко. Фото: РБК-Украина

В Украине зимой не планируют вводить почасовые графики подачи тепла по аналогии с отключениями электроэнергии. Системы теплоснабжения работают по другому принципу, поэтому организовать их почасовое отключение технически невозможно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Новини.LIVE.

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Будут ли введены почасовые графики теплоснабжения

По словам Харченко, тепло должно подаваться непрерывно, поскольку система теплоснабжения существенно отличается от электроэнергетической.

"Никакая технология почасовой подачи не будет применена. Тепло устроено совершенно иначе, чем электричество, и будет работать постоянно", — пояснил он.

Спикер также отметил, что пока не видит ситуаций, которые могли бы оправдать временные перерывы в работе систем теплоснабжения. В то же время эксперт подчеркнул, что готовность к отопительному сезону в разных населенных пунктах различается. Однако в целом подготовка к зиме продолжается, а объемы соответствующих работ растут.

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Харченко считает, что 2026 год стал первым годом полномасштабной войны, когда Украина должным образом готовится к отопительному сезону с учетом военных угроз.

"Этот год — первый год войны, когда мы действительно готовимся к зиме так, как нужно готовиться в военное время", — отметил эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя он, по его словам, будет непростым. Он напомнил, что прошлой зимой украинская энергосистема также работала в сложных условиях. Несмотря на все вызовы, бизнесу и Министерству энергетики удалось обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Как сообщали Новини.LIVE, на данный момент невозможно гарантировать, что Херсон этой зимой будет полностью обеспечен теплом из-за постоянных российских ударов по Херсонской ТЭЦ. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, под угрозой также остается стабильное электроснабжение Херсона и области.