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Харченко: обеспечить отопление в Херсоне зимой невозможно

Ua ru
28 августа 2026 14:06
Эксклюзив
Харченко предупредил о проблемах с отоплением в Херсоне зимой
Разрушенный дом в Херсоне. Фото: Суспільне

Гарантировать, что Херсон этой зимой будет обеспечен теплом, пока невозможно из-за постоянных российских ударов по Херсонской ТЭЦ. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, под угрозой остается и стабильное электроснабжение города и области.

Об этом Харченко заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Будет ли тепло в Херсоне зимой

Харченко отметил, что Херсонская ТЭЦ, которая обеспечивала теплом значительную часть города, подвергается постоянным российским ударам.

По его словам, в условиях, когда по объекту в течение часа могут нанести несколько ударов, гарантировать стабильную работу ТЭЦ невозможно.

"Никаких гарантий, к сожалению, сегодня нет", — сказал эксперт.

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Он также подчеркнул, что хорошо знает расположение теплоэлектроцентрали и понимает, куда именно могут наноситься удары.

Какова ситуация на правобережье Херсонской области

По словам Харченко, ситуация с отоплением в населенных пунктах правобережной части Херсонской области различна.

Во многих небольших общинах централизованного отопления нет, поэтому там отсутствует и соответствующая инфраструктура, которую могли бы атаковать.

В то же время сложной остается ситуация с электроснабжением. Российские войска наносят удары по подстанциям различного уровня напряжения.

"Там атакуют абсолютно всё, это прифронтовая зона, и давать какие-либо гарантии по энергоснабжению там просто невозможно", — подчеркнул Харченко.

Новини.LIVE сообщали, что жителей Херсона призывают готовиться к возможным длительным перебоям с отоплением и электроснабжением. Российские войска нанесли очередной удар по Херсонской ТЭЦ, в результате чего объект получил серьезные повреждения. Власти уже работают над альтернативными вариантами обеспечения города теплом и электроэнергией и рекомендуют людям, у которых есть такая возможность, рассмотреть вариант выезда в более безопасные регионы.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российских атак на Херсонскую область погиб один человек, ещё семеро получили ранения. Среди пострадавших были пассажиры и водитель автобуса, который своевременно обнаружил угрозу с помощью детектора дронов и остановил транспорт. Отдельно сообщалось о гибели мужчины, на которого российские военные напали, когда он ехал на велосипеде в Корабельном районе Херсона.

отопительный сезон Херсон Херсонская область ТЭЦ теплоснабжение
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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