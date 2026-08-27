РФ атаковала Херсонщину: один погибший и семь раненых

Разрушен автобус, в результате атаки РФ. Фото: Херсонская ОВА

В результате российских атак на Херсонщине погиб один человек, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших — пассажиры и водитель пассажирского автобуса, который успел обнаружить угрозу с помощью детектора дронов. Также известно, что российские войска атаковали мужчину, передвигавшегося на велосипеде. В результате атаки он погиб.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Александр Толоконников в прямом эфире День.LIVE.

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Российский дрон атаковал пассажирский автобус

Александр Толоконников рассказал, что российские военные в очередной раз атаковали гражданский транспорт в Херсонской области. Водитель автобуса имел при себе детектор дронов и заметил угрозу с его помощью.

После этого он остановил автобус, а большинство пассажиров успели покинуть салон. Несмотря на это, в результате атаки пострадали женщина, мужчина и сам водитель.

Как отметил заместитель председателя Херсонской ОВА, своевременное обнаружение беспилотника позволило избежать гораздо большего количества жертв.

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В Херсоне погиб мужчина на велосипеде

Отдельно Толоконников рассказал о гибели мужчины в Корабельном районе Херсона. Российские военные атаковали его, когда он передвигался на велосипеде.

"Муж в Корабельном районе также был атакован на велосипеде и, к сожалению, погиб. С самого утра у нас уже семь раненых", — сообщил чиновник.

Таким образом, на момент заявления Александра Толоконникова в результате российских атак в Херсонской области погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Известно, что количество пострадавших в регионе продолжает расти из-за регулярных российских ударов по городским районам.

Местные власти и жители региона вынуждены адаптироваться к условиям постоянной дроновой угрозы. Наработанным опытом противодействия атакам и сохранению жизни Херсонщина также делится с европейскими партнерами.

Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать гражданское население в Херсоне, для населения это стало повседневной нормой. В результате атаки 19 августа в Херсоне погибли пять человек.

Новини.LIVE информировали, что ночью против 22 августа РФ снова атаковала Херсон. В результате атаки был разрушен торговый объект. Пожар уничтожил торговые залы, частично обрушил перекрытие крыши и повредил стеклянные фасады и витрины. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших.