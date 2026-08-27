РФ атаковала Херсонщину: один погибший и семь раненых

Атака РФ на Херсонщину: есть погибший и семь раненых
В результате российских атак на Херсонщине погиб один человек, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших — пассажиры и водитель пассажирского автобуса, который успел обнаружить угрозу с помощью детектора дронов. Также известно, что российские войска атаковали мужчину, передвигавшегося на велосипеде. В результате атаки он погиб.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Александр Толоконников в прямом эфире День.LIVE.
Российский дрон атаковал пассажирский автобус
Александр Толоконников рассказал, что российские военные в очередной раз атаковали гражданский транспорт в Херсонской области. Водитель автобуса имел при себе детектор дронов и заметил угрозу с его помощью.
После этого он остановил автобус, а большинство пассажиров успели покинуть салон. Несмотря на это, в результате атаки пострадали женщина, мужчина и сам водитель.
Как отметил заместитель председателя Херсонской ОВА, своевременное обнаружение беспилотника позволило избежать гораздо большего количества жертв.
В Херсоне погиб мужчина на велосипеде
Отдельно Толоконников рассказал о гибели мужчины в Корабельном районе Херсона. Российские военные атаковали его, когда он передвигался на велосипеде.
"Муж в Корабельном районе также был атакован на велосипеде и, к сожалению, погиб. С самого утра у нас уже семь раненых", — сообщил чиновник.
Таким образом, на момент заявления Александра Толоконникова в результате российских атак в Херсонской области погиб один человек, еще семеро получили ранения.
Известно, что количество пострадавших в регионе продолжает расти из-за регулярных российских ударов по городским районам.
Местные власти и жители региона вынуждены адаптироваться к условиям постоянной дроновой угрозы. Наработанным опытом противодействия атакам и сохранению жизни Херсонщина также делится с европейскими партнерами.
Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать гражданское население в Херсоне, для населения это стало повседневной нормой. В результате атаки 19 августа в Херсоне погибли пять человек.
Новини.LIVE информировали, что ночью против 22 августа РФ снова атаковала Херсон. В результате атаки был разрушен торговый объект. Пожар уничтожил торговые залы, частично обрушил перекрытие крыши и повредил стеклянные фасады и витрины. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших.