Российский обстрел Херсона 19 августа: число погибших возросло до пяти

Последствия российского удара по маршрутке в Херсоне 19 августа. Фото: Херсонская ОВА

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников сообщил, что в Херсоне увеличилось число погибших в результате российского обстрела 19 августа. На данный момент известно о пяти жертвах.

Об этом Александр Толоконников эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

Жертвы в результате российского обстрела Херсона 19 августа

"К сожалению, уже пять погибших, к ним прибавилась ещё одна женщина, но она погибла не там, а в другом месте. Погибла вчера, сегодня идентифицировали погибшую", — отметил Толоконников.

Кроме того, десять человек получили ранения, в том числе пятеро — в результате российского удара по маршрутке. Там погибли четверо человек.

Регулярные атаки российских беспилотников на мирных жителей стали для местных жителей повседневной угрозой. Некоторые люди уже неоднократно попадали под вражеские обстрелы.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 19 августа в результате российского удара FPV-дроном по маршрутке в Херсоне погибли четверо человек, а пятеро получили ранения. Глава государства призвал мир усилить поддержку Украины и давление на Россию.

Кроме того, недавно российский FPV-дрон убил двух мужчин в Херсонской области. Также ещё два человека получили травмы в результате сброса боеприпасов с беспилотников в Херсоне.