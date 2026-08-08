Бесконтрольная охота на автомобили в Херсонской области: что известно о нападениях

Последствия нападения РФ на автомобиль. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

Российские оккупанты получили указания проводить так называемую "свободную охоту" на автомобили на территории Херсонской области. Захватчики увеличивают количество дроновых расчетов, в частности операторов БПЛА с оптоволоконным управлением.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в прямом эфире телеканала "Ми-Україна" и в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Россия усилила дронный террор в Херсонской области

По словам Прокудина, украинские военные получили оперативную информацию об усилении российского дронного террора в области.

По данным Сил обороны, оккупанты получили приказ применять БПЛА для так называемой "свободной охоты" на автомобильный транспорт. Для этого российские войска увеличили присутствие дронных расчетов в регионе.

Особое внимание оккупанты уделяют автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны Украины.

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В то же время растет угроза ударов в местах значительного скопления автомобилей. Речь идет, в частности, о территориях вблизи супермаркетов, рынков и автозаправочных станций.

В Херсоне атакуют гражданские автомобили

Заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что российские военные также усилили атаки на гражданский транспорт в Херсоне.

По его словам, российские операторы дронов могут атаковать автомобили независимо от их типа.

"Для россиян нет разницы, будет ли это какой-то Ланос или какой-то джип. Они все равно будут атаковать, когда его увидят", — заявил Толоконников.

Особенно сложной, по словам представителя ОВА, остается ситуация в жилом районе Таврический. В последнее время там фиксируется значительное количество атак российских беспилотников.

Толоконников подчеркнул, что в настоящее время в Херсоне фактически нет районов, которые можно было бы назвать даже условно безопасными.

"Сейчас, действительно, в Херсоне нет, к сожалению, безопасных, даже условно безопасных зон", — добавил он.

Власти призывают жителей Херсонской области учитывать повышенную угрозу атак БПЛА и быть максимально осторожными при передвижении по городу и области.

Сообщение Александра Прокудина. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в среду утром, 5 августа, российские войска атаковали Херсон ударными беспилотниками. В Центральном районе в результате атаки был поврежден грузовик, доставлявший продукты в супермаркет. Еще двое жителей города пострадали из-за ударов российских дронов в Корабельном районе.

Новини.LIVE писали, что утром 4 августа российские войска в очередной раз атаковали мирных жителей в Херсоне с помощью беспилотника. Вражеский дрон-камикадзе поразил местного жителя, который продавал овощи на одном из городских рынков. Пострадавшего продавца госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением медиков.