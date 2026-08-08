Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прокудин: россияне устроили "свободную охоту" на автомобили в Херсонской области

Прокудин: россияне устроили "свободную охоту" на автомобили в Херсонской области

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 19:23
Бесконтрольная охота на автомобили в Херсонской области: что известно о нападениях
Последствия нападения РФ на автомобиль. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

Российские оккупанты получили указания проводить так называемую "свободную охоту" на автомобили на территории Херсонской области. Захватчики увеличивают количество дроновых расчетов, в частности операторов БПЛА с оптоволоконным управлением.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в прямом эфире телеканала "Ми-Україна" и в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Россия усилила дронный террор в Херсонской области

По словам Прокудина, украинские военные получили оперативную информацию об усилении российского дронного террора в области.

По данным Сил обороны, оккупанты получили приказ применять БПЛА для так называемой "свободной охоты" на автомобильный транспорт. Для этого российские войска увеличили присутствие дронных расчетов в регионе.

Особое внимание оккупанты уделяют автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны Украины.

Читайте также:

В то же время растет угроза ударов в местах значительного скопления автомобилей. Речь идет, в частности, о территориях вблизи супермаркетов, рынков и автозаправочных станций.

В Херсоне атакуют гражданские автомобили

Заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что российские военные также усилили атаки на гражданский транспорт в Херсоне.

По его словам, российские операторы дронов могут атаковать автомобили независимо от их типа.

"Для россиян нет разницы, будет ли это какой-то Ланос или какой-то джип. Они все равно будут атаковать, когда его увидят", — заявил Толоконников.

Особенно сложной, по словам представителя ОВА, остается ситуация в жилом районе Таврический. В последнее время там фиксируется значительное количество атак российских беспилотников.

Толоконников подчеркнул, что в настоящее время в Херсоне фактически нет районов, которые можно было бы назвать даже условно безопасными.

"Сейчас, действительно, в Херсоне нет, к сожалению, безопасных, даже условно безопасных зон", — добавил он.

Власти призывают жителей Херсонской области учитывать повышенную угрозу атак БПЛА и быть максимально осторожными при передвижении по городу и области.

Прокудін: росіяни відкрили "вільне полювання" на авто в Херсонській області - фото 1
Сообщение Александра Прокудина. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в среду утром, 5 августа, российские войска атаковали Херсон ударными беспилотниками. В Центральном районе в результате атаки был поврежден грузовик, доставлявший продукты в супермаркет. Еще двое жителей города пострадали из-за ударов российских дронов в Корабельном районе.

Новини.LIVE писали, что утром 4 августа российские войска в очередной раз атаковали мирных жителей в Херсоне с помощью беспилотника. Вражеский дрон-камикадзе поразил местного жителя, который продавал овощи на одном из городских рынков. Пострадавшего продавца госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Херсон Херсонская ОГА атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации