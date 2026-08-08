Вільне полювання на авто на Херсонщині: що відомо про атаки

Наслідки атаки РФ на автівку. Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

Російські окупанти отримали вказівки проводити так зване "вільне полювання" на автомобілі на території Херсонської області. Загарбники нарощують кількість дронових розрахунків, зокрема операторів БпЛА на оптоволоконному керуванні.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в прямому ефірі телеканалу "Ми-Україна" та в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

РФ посилила дроновий терор на Херсонщині

За словами Прокудіна, українські військові отримали оперативну інформацію про посилення російського дронового терору в області.

За даними Сил оборони, окупанти отримали наказ застосовувати БпЛА для так званого "вільного полювання" на автомобільний транспорт. Для цього російські війська збільшили присутність дронових розрахунків у регіоні.

Особливу увагу окупанти приділяють автомобілям, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони України.

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Водночас зростає загроза ударів у місцях значного скупчення автомобілів. Йдеться, зокрема, про території поблизу супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.

У Херсоні атакують цивільні автівки

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що російські військові також посилили атаки на цивільний транспорт у Херсоні.

За його словами, російські оператори дронів можуть атакувати автомобілі незалежно від їхнього типу.

"Для росіян немає різниці, чи там буде якийсь ланос, чи буде якийсь джип. Вони все одно будуть атакувати, коли його побачать", — заявив Толоконніков.

Особливо складною, за словами представника ОВА, залишається ситуація в житловому районі Таврійський. Останнім часом там фіксують значну кількість атак російських безпілотників.

Толоконніков наголосив, що наразі в Херсоні фактично немає районів, які можна було б назвати навіть умовно безпечними.

"Зараз, дійсно, в Херсоні немає, на жаль, безпечних, умовно навіть, безпечних зон", — додав він.

Влада закликає жителів Херсонщини враховувати підвищену загрозу атак БпЛА та бути максимально обережними під час пересування містом і областю.

Допис Олександра Прокудіна. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що у середу вранці, 5 серпня, російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками. У Центральному районі внаслідок атаки було пошкоджено вантажівку, яка доставляла продукти до супермаркету. Ще двоє мешканців міста постраждали через удари російських дронів у Корабельному районі.

Новини.LIVE писали, що вранці 4 серпня російські війська вкотре атакували цивільних у Херсоні за допомогою безпілотника. Ворожий дрон-камікадзе вдарив по місцевому мешканцю, який продавав овочі на одному з міських ринків. Постраждалого продавця госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом медиків.