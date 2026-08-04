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Головна Новини дня Продавець, якого росіяни атакували дронами в Херсоні, розкрив подробиці удару

Продавець, якого росіяни атакували дронами в Херсоні, розкрив подробиці удару

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 17:39
Продавець, якого росіяни атакували дронами в Херсоні, розкрив свій стан
Потерпілий продавець після удару дронів. Фото: скріншот

Російські війська вранці 4 серпня здійснили черговий цілеспрямований удар з використанням безпілотної авіації по цивільному населенню Херсона. Ворожий дрон-камікадзе навмисно атакував місцевого жителя, який продавав овочі на одному з міських ринків. Наразі потерпілий продавець перебуває у лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА.

Свідчення продавця

Потерпілий чоловік розповів, що ворожий літальний апарат з'явився абсолютно раптово безпосередньо під час розгортання робочого місця. Росіяни спочатку знищили його авто, після чого почали відкрите полювання на саму людину.

"Я був з дружиною, розложив зонтик, коробки з овочами. І тут він вилетів. Я йому показував, що тут овочі, але він полетів прямо на мене", — розповів херсонський продавець.

Він додав, що потрапив під атаку дронів вже другий раз.

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Пораненого чоловіка оперативно доставили до медзакладу. Лікарі зафіксували у пацієнта важкі травми голови та численні пошкодження шкірного покриву.

За словами медиків, чоловік дістав множинні осколкові поранення тулуба та обох рук, баротравму і контузію. На щастя, наразі його життю нічого не загрожує, але чоловіку доведеться довго лікуватися. 

Як писали Новини.LIVE раніше, вранці 4 серпня росіяни навмисно завдали удару дроном по продавцю овочів у Херсоні. Чоловік залишився живий, але його госпіталізували з черепно-мозковою травмами, контузією і множинними осколковими пораненнями.

На цей інцидент відреагував голова держави Володимир Зеленський. Він назвав подібіні атаки "сафарі" на звичайних людей та наголосив, що подібні випадки у Херсоні відбуваються регулярно. За його словами, світ має бачити кожен факт російських злочинів.

Херсон обстріли дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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