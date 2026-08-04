Андрій Сибіга відреагував на атаку дрона РФ у Херсоні: деталі

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив атаку російського дрона на цивільного жителя Херсона. Він наголосив, що такі злочини потребують міжнародного засудження та справедливого покарання.

Про це пише МЗС України та Херсонська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Глава МЗС закликав до правосуддя та посилення підтримки України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував атаку російського дрона на цивільного жителя Херсона, назвавши її черговим варварським воєнним злочином Росії.

За словами міністра, цей випадок потребує міжнародного засудження та правосуддя. Водночас він зауважив, що тисячі подібних злочинів залишаються поза увагою світової громадськості.

Сибіга наголосив, що удари по мирному населенню є свідомою та системною стратегією Росії. За його словами, оператори безпілотників усвідомлюють, що навмисно атакують цивільних людей.

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Очільник МЗС також заявив, що оприлюднене відео атаки свідчить про намір Росії повторювати злочини проти мирного населення на всіх окупованих або прифронтових територіях.

Міністр підкреслив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови притягнення винних до відповідальності, посилення оборонної підтримки України та надання надійних безпекових гарантій українському народу.

Російські війська вранці 4 серпня атакували ударним дроном чоловіка в Центральному районі Херсона. Постраждалим виявився 52-річний житель Миколаївської області, який працював продавцем на місцевому ринку. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, а також множинними осколковими пораненнями спини й ніг.

Цитата Андрія Сибіги, кадр із відео. Фото: МЗС України

Новини.LIVE писали, що останніми тижнями російська армія суттєво посилила авіаційні удари по Херсону. За минулу добу внаслідок атак загинула одна людина, десятеро отримали поранення, а сьогодні кількість постраждалих зросла ще на п'ятьох.

Також Новини.LIVE інформували, що упродовж останнього тижня Росія інтенсивніше завдавала повітряних ударів по Україні. За цей час окупанти застосували майже 1900 безпілотників, понад 140 ракет і тисячі авіабомб, унаслідок чого було пошкоджено понад 1500 об'єктів, зокрема сотні житлових будинків.