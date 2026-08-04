Андрей Сибига отреагировал на атаку дрона РФ в Херсоне: подробности

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил атаку российского дрона на мирного жителя Херсона. Он подчеркнул, что такие преступления требуют международного осуждения и справедливого наказания.

Об этом сообщают Министерство иностранных дел Украины и Херсонская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

Глава МИД призвал к правосудию и усилению поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал атаку российского дрона на мирного жителя Херсона, назвав ее очередным варварским военным преступлением России.

По словам министра, этот случай требует международного осуждения и правосудия. В то же время он отметил, что тысячи подобных преступлений остаются без внимания мировой общественности.

Сибига подчеркнул, что удары по мирному населению являются сознательной и системной стратегией России. По его словам, операторы беспилотников осознают, что намеренно атакуют мирных жителей.

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Глава МИД также заявил, что обнародованное видео атаки свидетельствует о намерении России повторять преступления против мирного населения на всех оккупированных или прифронтовых территориях.

Министр подчеркнул, что достижение прочного мира возможно лишь при условии привлечения виновных к ответственности, усиления оборонной поддержки Украины и предоставления надежных гарантий безопасности украинскому народу.

Утром 4 августа российские войска атаковали ударным дроном мужчину в Центральном районе Херсона. Пострадавшим оказался 52-летний житель Николаевской области, работавший продавцом на местном рынке. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией, а также множественными осколочными ранениями спины и ног.

Цитата Андрея Сибиги, кадр из видео. Фото: МИД Украины

Новини.LIVE писали, что в последние недели российская армия существенно усилила авиационные удары по Херсону. За прошедшие сутки в результате атак погиб один человек, десять получили ранения, а сегодня число пострадавших увеличилось еще на пятерых.

Также Новини.LIVE сообщали, что в течение последней недели Россия более интенсивно наносила воздушные удары по Украине. За это время оккупанты применили почти 1900 беспилотников, более 140 ракет и тысячи авиабомб, в результате чего было повреждено более 1500 объектов, в том числе сотни жилых домов.