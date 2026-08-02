Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: за неделю РФ запустила по Украине 1900 дронов и 144 ракеты

Зеленский: за неделю РФ запустила по Украине 1900 дронов и 144 ракеты

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 11:17
Зеленский заявил, что за неделю РФ выпустила 144 ракеты
Срочная новость

За эту неделю 16 наших регионов подверглись ударам. И только за это время россияне выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистические. Сегодня же по Сумам был нанесён удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, ещё шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковской области, ночью обстреливали также Одесскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. За эту неделю — более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов.

Значительная часть российских предприятий, которые обеспечивают эти удары и производят компоненты для дронов, ракет и кассетных боеприпасов, до сих пор не подпадает под санкции. Поэтому агрессор сейчас всё больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить её производство. Необходимо оказывать давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет сократить количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и действовать. Спасибо всем, кто это обеспечивает.

 

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации