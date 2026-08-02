Зеленський заявив, що за тиждень РФ випустила 144 ракети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Росія протягом останнього тижня посилила повітряні атаки по Україні. Ворог застосував майже 1900 безпілотників, понад 140 ракет і тисячі авіабомб. Унаслідок обстрілів пошкоджені понад півтори тисячі об’єктів, серед яких сотні житлових будинків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у неділю, 2 серпня.

Зеленський про наслідки ударів РФ протягом тижня

За словами Володимира Зеленського, цього тижня (27 липня-2 серпня) російські війська атакували 16 регіонів України. Він зазначив, що під ударами опинилися, зокрема, Суми, Харківщина, Одещина, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Президент повідомив, що лише за цей період Росія застосувала близько 1900 дронів, майже 1600 керованих авіабомб та 144 ракети різних типів, серед яких була й балістика.

"За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. І лише протягом цього часу росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику", — заявив Зеленський.

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Окремо глава держави розповів про наслідки останніх атак. За його словами, сьогодні російські війська завдали удару авіабомбами по Сумах, а в Броварах через атаку безпілотника загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

"Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині. За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них сотні звичайних житлових будинків", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що значна частина російських підприємств, які забезпечують виробництво компонентів для ракет, дронів і керованих авіабомб, досі не перебуває під санкціями. За його словами, Росія намагається збільшити виробництво балістичної зброї, тому необхідно посилювати тиск на всі ланки її оборонно-промислового комплексу.

"Значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями. Тому агресор зараз все більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати. Дякую всім, хто це забезпечує", — підсумував український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

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