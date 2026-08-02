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Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпропетровщину: понівечені заправки, є поранені

Росіяни атакували Дніпропетровщину: понівечені заправки, є поранені

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Дата публікації: 2 серпня 2026 08:08
Росія атакувала Дніпропетровщину: семеро поранених, пошкоджена АЗС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів поранення дістали семеро людей, серед яких 18-річний юнак у важкому стані. Також пошкоджені автозаправна станція, зерновий склад, житловий будинок, транспорт і сільськогосподарська техніка.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у неділю, 2 серпня.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Автомобіль, пошкоджений внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині

Сьогодні вранці, 2 серпня, російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок ворожих ударів поранення дістали семеро людей.

Найбільше від російських обстрілів постраждала Нікопольщина. Ворог атакував районний центр, а також Покровську, Томаківську та Марганецьку громади.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджені автозаправна станція, склад із зерном, автомобіль та трактор.

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У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Ще двоє чоловіків віком 37 та 60 років перебувають у стані середньої тяжкості. Ще четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, російські війська завдали удару по Українській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

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Скриншот повідомлення Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 1 серпня 2026 року російські війська FPV-дроном атакували рейсовий мікроавтобус із цивільними пасажирами у Дніпропетровській області. Унаслідок удару поранення дістали семеро людей, серед яких 16-річний хлопець, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Рятувальники евакуювали поранених, а правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Новини.LIVE також писали, що у Дніпропетровській ОВА оновили інформацію про постраждалих після російського ракетного удару по Криворіжжю. Четверо поранених перебувають у стані середньої тяжкості, а двох дітей виписали на амбулаторне лікування. Внаслідок атаки РФ по селу Радушне загинули батьки та троє дітей із родини Воронових.

Дніпропетровська область обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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