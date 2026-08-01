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Головна Новини дня Семеро поранених, серед них підліток: РФ атакувала рейсовий мікроавтобус на Дніпропетровщині

Семеро поранених, серед них підліток: РФ атакувала рейсовий мікроавтобус на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 17:53
FPV-дрон РФ вдарив по маршрутці на Дніпропетровщині: постраждали 7 людей, серед них підліток
Рятувальники і постраждалий. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська 1 серпня завдали удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Дніпропетровській області. У момент атаки в салоні перебували цивільні пасажири. За даними ДСНС, ворог цілеспрямовано вдарив по транспортному засобу, в якому їхали люди.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Унаслідок обстрілу травм зазнали семеро людей, серед них — 16-річний хлопець. За попередньою інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані та потребують інтенсивної медичної допомоги.

Семеро поранених, серед них підліток: РФ атакувала рейсовий мікроавтобус на Дніпропетровщині - фото 1
Згоріла автівка. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На місце події оперативно прибули рятувальники та поліцейські. Вони евакуювали поранених із небезпечної зони, надали їм першу допомогу та доправили до медичних закладів для подальшого лікування.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що російські військові завдали прицільного удару по цивільному транспорту. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки та встановлюють усі обставини чергового воєнного злочину, скоєного російськими окупантами проти мирного населення України.

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Дніпропетровська область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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