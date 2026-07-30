Радушне під ударом 30 липня - загинула сім'я Воронових

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Україну. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 30 липня атакували балістикою селище Радушне у передмісті Кривого Рога. Через ворожу атаку загинула ціла родина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Новопільської сільської громади.

Що відомо про атаку РФ по передмістю Кривого рогу

"Сьогоднішня ніч принесла страшну трагедію. Внаслідок масованого ворожого обстрілу обірвалося життя цілої багатодітної родини Воронових із селища Радушне. Немає слів, які могли б передати весь біль від цієї непоправної втрати", — заявили у сільській раді

Водночас начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у себе в Telegram теж підтвердив атаку та уточнив, що родина загинула внаслідок прямого влучання балістики, яку РФ запустила з Воронежа

"У селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети Іскандер-М, випущеної з Воронежа, по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей — хлопчики 6 та 15 років", — пише Вілкул.

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Пости про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог атакував Київ балістикою, внаслідок чого у місті виникли пожежі.

Окрім того, росіяни запустили по Україні крилаті ракети. В основному під ударом були західні області, а у Львові через влучання пошкоджені будинки.