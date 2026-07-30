Радушное под ударом 30 июля — погибла семья Вороновых

Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Украину. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 30 июля россияне обстреляли ракетами поселок Радушное в пригороде Кривого Рога. В результате вражеского обстрела погибла целая семья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Новопольской сельской общины.

Что известно об атаке РФ на пригород Кривого Рога

"Сегодняшняя ночь принесла страшную трагедию. В результате массированного вражеского обстрела оборвалась жизнь целой многодетной семьи Вороновых из поселка Радушное. Нет слов, которые могли бы передать всю боль от этой невосполнимой утраты", — заявили в сельском совете

В то же время глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своём Telegram также подтвердил атаку и уточнил, что семья погибла в результате прямого попадания баллистической ракеты, запущенной РФ из Воронежа

"В селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М", запущенной из Воронежа, по частному дому, где проживала многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых. Еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет", — пишет Вилкул.

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Посты о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Украину. В частности, враг атаковал Киев баллистическими ракетами, в результате чего в городе возникли пожары.

Кроме того, россияне запустили по Украине крылатые ракеты. В основном под ударом оказались западные области, а во Львове в результате попаданий повреждены дома.