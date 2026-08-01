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Главная Новости дня Семь раненых, в том числе подросток: РФ атаковала микроавтобус в Днепропетровской области

Семь раненых, в том числе подросток: РФ атаковала микроавтобус в Днепропетровской области

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 17:53
FPV-дрон из РФ нанес удар по маршрутке в Днепропетровской области: пострадали 7 человек, в том числе подросток
Спасатели и пострадавший. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Российские оккупационные войска 1 августа нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому микроавтобусу в Днепропетровской области. В момент атаки в салоне находились гражданские пассажиры. По данным ГСЧС, враг целенаправленно нанес удар по транспортному средству, в котором ехали люди.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Днепропетровской области

В результате обстрела травмы получили семь человек, среди них — 16-летний парень. По предварительной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной медицинской помощи.

Семь раненых, в том числе подросток: РФ атаковала микроавтобус в Днепропетровской области - фото 1
Сгорела машина. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полицейские. Они эвакуировали раненых из опасной зоны, оказали им первую помощь и доставили в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что российские военные нанесли прицельный удар по гражданскому транспорту. В настоящее время правоохранители фиксируют последствия атаки и устанавливают все обстоятельства очередного военного преступления, совершенного российскими оккупантами против мирного населения Украины.

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Днепропетровская область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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