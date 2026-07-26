Удар по Кривому Рогу 26 липня: РФ атакувала торговельний центр

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч проти 26 липня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки виникла пожежа у торговельному центрі. Згодом в ОВА уточнили, що будівлю понівечено, а також оприлюднили оновлену інформацію про наслідки російських атак на Дніпропетровщині.

Про удар по Кривому Рогу повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

Дим внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг 26 липня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 26 липня

За словами начальника ОВА, внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі сталася пожежа в торговельному центрі.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торговельному центрі. Інформація про постраждалих уточнюється", — повідомив Ганжа.

Згодом очільник області уточнив, що внаслідок удару по Кривому Рогу торговельний центр зазнав пошкоджень.

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"У Кривому Розі понівечений торговельний центр. Сталася пожежа", — зазначив очільник ОВА.

Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

За інформацією місцевих ЗМІ, під ударом, імовірно, опинився єдиний у Кривому Розі будівельний гіпермаркет "Епіцентр", який працював у місті майже 19 років — із грудня 2007 року. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Водночас Ганжа повідомив, що протягом ночі російські війська майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники.

Зокрема, у Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджено універмаг.

Крім того, у Павлограді постраждав 66-річний чоловік. За словами очільника ОВА, він лікуватиметься амбулаторно.

Новини.LIVE інформували, що 25 липня 2026 року російські війська завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна жінка, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. З-під завалів рятувальникам вдалося врятувати одну жінку.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російських ударів по Україні загинули та постраждали мирні жителі, а найбільших руйнувань зазнали Слов'янськ і Суми. За його словами, у ніч проти 25 липня Росія застосувала дві ракети та майже 160 дронів, а також продовжила атаки на низку інших регіонів. Зеленський наголосив, що посилення української протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом.