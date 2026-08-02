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Главная Новости дня Россияне атаковали Днепропетровскую область: разрушены заправки, есть раненые

Россияне атаковали Днепропетровскую область: разрушены заправки, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 08:08
Россия нанесла удар по Днепропетровской области: семь человек ранены, повреждена АЗС
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов ранения получили семь человек, в том числе 18-летний юноша, находящийся в тяжелом состоянии. Также повреждены автозаправочная станция, зерновой склад, жилой дом, транспорт и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу в воскресенье, 2 августа.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Автомобиль, поврежденный в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия удара РФ по Днепропетровской области

Сегодня утром, 2 августа, российские войска более 10 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате вражеских ударов ранения получили семь человек.

Больше всего от российских обстрелов пострадала Никопольщина. Враг атаковал районный центр, а также Покровскую, Томаковскую и Марганецкую общины.

В результате российских обстрелов повреждены автозаправочная станция, склад с зерном, автомобиль и трактор.

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В тяжелом состоянии в больницу доставили 18-летнего юношу. Еще двое мужчин в возрасте 37 и 60 лет находятся в состоянии средней тяжести. Еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Украинской общине Синельниковского района. Там повреждены частный дом и автомобиль.

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Скриншот сообщения Ганжи/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 1 августа 2026 года российские войска с помощью FPV-дрона атаковали рейсовый микроавтобус с гражданскими пассажирами в Днепропетровской области. В результате удара ранения получили семь человек, среди которых 16-летний юноша; двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Спасатели эвакуировали раненых, а правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что в Днепропетровской ОВА обновили информацию о пострадавших после российского ракетного удара по Криворожью. Четверо раненых находятся в состоянии средней тяжести, а двоих детей выписали на амбулаторное лечение. В результате атаки РФ по селу Радушное погибли родители и трое детей из семьи Вороновых.

Днепропетровская область обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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