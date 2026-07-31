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Главная Новости дня Ракетный удар по Криворожью: в ОГА сообщили о состоянии раненых

Ракетный удар по Криворожью: в ОГА сообщили о состоянии раненых

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 10:34
Последствия нападения в Криворожье: состояние пострадавших и число жертв
Расчистка завалов дома в Радушном, где погибла многодетная семья в результате ракетного удара. Фото: Днепропетровская ОГА

Четверо человек после вражеского ракетного удара в Криворожском районе до сих пор находятся на лечении в стационаре в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в результате ночной атаки 30 июля, когда российская ракета попала в дом многодетной семьи в селе Радушное.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Что известно о состоянии пострадавших от ракетного удара по селу Радушное 30 июля

Медицинскую помощь в стационарах продолжают получать четверо человек, получившие ранения во время ракетной атаки в Криворожском районе, а их текущее состояние врачи оценивают как средней тяжести. В то же время двое детей в возрасте 6 и 15 лет уже выписаны из медицинского учреждения и теперь будут лечиться в амбулаторных условиях.

Эти пострадавшие стали жертвами ночного удара, нанесённого Россией в ночь на 30 июля по селу Радушное. Тогда же вражеская ракета попала прямо в дом многодетной семьи Вороновых.

В результате трагедии погибли родители Елена и Артем, а также трое их детей — Марк, Азарий Илай и Эмилия. В связи с гибелью семьи Криворожье объявило траур, к которому солидарно присоединился и город Днепр.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия возобновила удары по украинским городам баллистическими ракетами северокорейского производства. Такая атака в этом году пришлась на Криворожье впервые за текущий год.

Из-за масштабных разрушений и наличия многочисленных фрагментов тел на месте трагедии окончательное число жертв ещё предстоит подтвердить. Как отметил Александр Вилкул, были найдены биологические фрагменты, которые передали на генетическую экспертизу, поскольку несколько человек, в том числе дети, пока числятся пропавшими без вести.

Днепропетровская область обстрелы ранение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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