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Головна Новини дня Ракетний удар по Криворіжжю: в ОВА повідомили про стан поранених

Ракетний удар по Криворіжжю: в ОВА повідомили про стан поранених

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 10:34
Наслідки атаки на Криворіжжі: стан постраждалих та жертви
Розбір завалів будинку у Радушне, де загинула багатодітна родина від удару ракети. Фото: Дніпропетровська ОВА

Четверо людей після ворожого ракетного удару на Криворіжжі досі проходять лікування у стаціонарі в стані середньої тяжкості. Трагедія сталася внаслідок нічної атаки 30 липня, коли російська ракета влучила в будинок багатодітної родини у селі Радушне.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Що відомо про стан постраждалих від ракетного удару по селі Радушне 30 липня

Медичну допомогу у стаціонарах продовжують отримувати четверо людей, які зазнали поранень під час ракетної атаки на Криворіжжі, а їхній поточний стан лікарі кваліфікують як середньої тяжкості. Водночас двоє дітей віком 6 та 15 років уже виписані з медзакладу і тепер лікуватимуться в амбулаторних умовах.

Ці постраждалі є жертвами нічного удару, якого Росія завдала в ніч проти 30 липня по селу Радушне. Тоді ж ворожа ракета здійснила пряме влучання в оселю багатодітної родини Воронових

Унаслідок трагедії загинули батьки Олена та Артем, а також троє їхніх дітей — Марк, Азарій Ілай та Емілія. Через загибель родини Криворіжжя оголосило жалобу, до якої солідарно долучилося і місто Дніпро.

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Новини.LIVE раніше повідомляли, що Росія поновила удари по українських містах балістичними ракетами північнокорейського виробництва. Така атака цьогоріч припала на Криворіжжя вперше за поточний рік. 

Через масштабні руйнування та наявність численних фрагментів тіл на місці трагедії остаточну кількість жертв ще мають підтвердити. Як зазначив Олександр Вілкул, знайдено біологічні фрагменти, які передали на генетичні дослідження, оскільки кілька людей, зокрема діти, наразі вважаються зниклими безвісти.

Дніпропетровська область обстріли поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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