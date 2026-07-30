Удар РФ по Криворіжжю: загибель родини та результати ДНК-експертизи

Ліквідація наслідків російського удару по Криворіжжю. Фото: Дніпропетровська ОВА

Після ракетного удару РФ по селищу Радушне на Криворіжжі офіційно підтверджено загибель шести людей, серед яких троє дітей. Остаточну кількість загиблих мають встановити після проведення ДНК-експертиз.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі День.LIVE.

У Радушному встановлюють кількість загиблих після удару РФ

Після прямого влучання російської ракети у житловий будинок у селищі Радушне на Криворіжжі триває встановлення остаточних наслідків атаки.

За словами Олександра Вілкула, наразі офіційно підтверджено загибель шести людей. Серед них — троє дітей. Ще дев’ятеро мешканців отримали поранення, п’ятеро з них перебувають у лікарнях.

Дані можуть змінитися після ДНК-експертиз

Голова Ради оборони Кривого Рогу пояснив, що різниця між попередніми повідомленнями та офіційною статистикою пов’язана зі складністю рятувальних робіт.

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Після прямого влучання ракети на місці трагедії виявили численні фрагменти тіл, які передали на генетичне дослідження.

"Лише після генетичної експертизи можна буде офіційно сказати, скільки людей загинуло. Є люди, є діти, які зараз вважаються зниклими безвісти", — зазначив Вілкул.

Рятувальні та слідчі роботи на місці удару тривають. Правоохоронці та експерти встановлюють усі обставини російської атаки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по Радушному загинула ціла родина. Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок, під завалами якого перебували люди.

Новини.LIVE писали, що за словами президента Володимира Зеленського, у селищі Радушне на Дніпропетровщині російська балістична ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальникам вдалося дістати з-під уламків живими.

Також Новини.LIVE інформували, що в ніч на 30 липня РФ атакувала Львів. У Залізничному районі Львова тривають аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Надзвичайники продовжують розбирати уламки зруйнованого будинку, обстежують конструкції та проводять пошуки людей, які можуть перебувати під завалами.