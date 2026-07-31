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Главная Новости дня Россия уничтожила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве

Россия уничтожила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 23:36
Вечером 31 июля 2026 года Россия нанесла удар по сортировочному терминалу Новой почты в Полтаве
Пожар на сортировочном терминале Новой почты в Полтаве после обстрела вечером 31 июля 2026 года. Фото: Новая почта

Вечером в пятницу, 31 июля, армия РФ разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве. Сотрудники в момент атаки находились в укрытиях. Жертв и пострадавших нет.

Об этом со ссылкой на сообщение компании сообщает Новини.LIVE.

РФ вечером 31 июля 2026 года обстреляла сортировочный терминал Новой почты в Полтаве
Скриншот сообщения Новой почты

Удар по Новой почте в Полтаве 31 июля

Продолжается ликвидация последствий обстрела. Информацию о поврежденном грузе установят в ближайшее время.

"Компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", — говорится в сообщении Новой почты.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко сообщал, что днем 31 июля российские войска нанесли массированный удар по жилому массиву Краматорска. В результате атаки пострадали учебное заведение, торговый центр и жилые дома. Несколько человек получили ранения, а еще одна женщина погибла.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что после российского удара по Криворожью в больницах по состоянию на утро 31 июля оставались четверо человек. Шестилетнего ребенка и 15-летнего подростка выписали. Они будут лечиться амбулаторно.

Новая почта обстрелы терминалы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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