Российские войска обстреляли Краматорск: попали в супермаркет и жилые дома

Последствия попадания российских снарядов в Краматорске. Фото: Александр Гончаренко

В пятницу, 31 июля, около 10:25 российская армия нанесла массированный удар по жилому микрорайону Краматорска. В результате ударов, как известно, повреждены учебное заведение, торговый центр и дома горожан; поступают сообщения о пострадавших.

Об этом сообщил начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удар по жилому микрорайону в Краматорске

В результате утреннего обстрела Краматорска разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из микрорайонов с многоквартирной застройкой. Вражеские снаряды попали в местный супермаркет, учебное заведение и частные дома граждан. Атака на Краматорск произошла около 10:25.

Пожар в многоквартирном доме в Краматорске. Фото: Александр Гончаренко

По предварительным данным, в результате российского обстрела погибла одна женщина. Кроме того, телесные повреждения получили четыре человека: мужчина и три женщины. Всем пострадавшим медицинские работники уже оказали первую и необходимую специализированную помощь.

Обрушение дома после обстрела. Фото: Александр Гончаренко

На месте происшествия продолжают работать профильные и аварийно-спасательные службы, которые устраняют последствия вражеских попаданий.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, 11 июля, как отметила председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Ирина Никорак, из-за угрозы вражеских дронов и активных боевых действий доехать до Краматорска и обеспечить бойцов на позициях продовольствием или провести ротацию становится все сложнее.

А в Криворожье продолжается разбор завалов дома многодетной семьи, унесшего жизни как минимум шести человек. Четверо человек после разрушительного ракетного удара по селу Радушное 30 июля до сих пор находятся на стационарном лечении в состоянии средней тяжести.