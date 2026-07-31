Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія обстріляла багатоповерхівки у Краматорську: є завали та жертва

Росія обстріляла багатоповерхівки у Краматорську: є завали та жертва

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:53
Російські війська обстріляли Краматорськ: влучання у супермаркет та будинки
Наслідки влучання російських снарядів у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

Російська армія у п'ятницю, 31 липня, близько 10:25 завдала масованого удару по житловому масиву Краматорська. Внаслідок ударів відомо про пошкодження освітнього закладу, торгового центру та осель містян, є інформація про постраждалих.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія вдарила по житловому масиву в Краматорську

Унаслідок ранкового обстрілу Краматорська руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з мікрорайонів із багатоквартирною забудовою. Ворожі снаряди поцілили в місцевий супермаркет, заклад освіти та приватні помешкання громадян. Атака по Краматорську сталася близько о 10:25.

Краматорськ прильоти
Пожежа в багатоквартирному будинку в Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

За попередньо оприлюдненими даними, російський обстріл забрав життя однієї жінки. Крім того, тілесні ушкодження дістали четверо осіб, а саме чоловік та троє жінок. Усім травмованим медичні працівники вже надали першу та необхідну спеціалізовану допомогу.

Реклама
Вулиці Краматорська зараз
Обвал будинку після обстрілу. Фото: Олександр Гончаренко

На місці події продовжують працювати профільні та аварійно-рятувальні служби, які долають наслідки ворожих влучань.

Читайте також:
Реклама

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 11 липня, як зазначала голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Ірини Никорак, через загрозу ворожих дронів та активні бойові дії доїхати до Краматорська й забезпечити бійців на позиціях харчами чи провести ротацію стає дедалі складніше.

А на Криворіжжі триває розбір завалів будинку багатодітної родини, яка забрала життя щонайменше шести осіб. Четверо людей після руйнівного ракетного удару по селу Радушне 30 липня досі перебувають на стаціонарному лікуванні в стані середньої тяжкості.

обстріли Краматорськ війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації