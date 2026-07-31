Російські війська обстріляли Краматорськ: влучання у супермаркет та будинки

Наслідки влучання російських снарядів у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

Російська армія у п'ятницю, 31 липня, близько 10:25 завдала масованого удару по житловому масиву Краматорська. Внаслідок ударів відомо про пошкодження освітнього закладу, торгового центру та осель містян, є інформація про постраждалих.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія вдарила по житловому масиву в Краматорську

Унаслідок ранкового обстрілу Краматорська руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з мікрорайонів із багатоквартирною забудовою. Ворожі снаряди поцілили в місцевий супермаркет, заклад освіти та приватні помешкання громадян. Атака по Краматорську сталася близько о 10:25.

Пожежа в багатоквартирному будинку в Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

За попередньо оприлюдненими даними, російський обстріл забрав життя однієї жінки. Крім того, тілесні ушкодження дістали четверо осіб, а саме чоловік та троє жінок. Усім травмованим медичні працівники вже надали першу та необхідну спеціалізовану допомогу.

Реклама

Обвал будинку після обстрілу. Фото: Олександр Гончаренко

На місці події продовжують працювати профільні та аварійно-рятувальні служби, які долають наслідки ворожих влучань.

Читайте також:

Реклама

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 11 липня, як зазначала голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Ірини Никорак, через загрозу ворожих дронів та активні бойові дії доїхати до Краматорська й забезпечити бійців на позиціях харчами чи провести ротацію стає дедалі складніше.

А на Криворіжжі триває розбір завалів будинку багатодітної родини, яка забрала життя щонайменше шести осіб. Четверо людей після руйнівного ракетного удару по селу Радушне 30 липня досі перебувають на стаціонарному лікуванні в стані середньої тяжкості.