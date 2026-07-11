До Краматорська стало важче потрапити: Никорак пояснила причини

Дорога з антидроновими сітками на Донеччині. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак заявила, що потрапити до Краматорська Донецької області стало значно складніше. За її словами, причиною є зміна ситуації на фронті.

Про це ексклюзивно Ірина Никорак сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Заїзд до Краматорська

"Я нещодавно хотіла заїхати в Краматорськ. Це вже не є можливим, навіть мені просто заїхати в Краматорськ. У тому місці, де я постійно зупинялася, коли їздила на фронт до наших хлопців і дівчат, там вже знаходяться по великому рахунку позиції", — каже Никорак.

За її словами, через активні бойові дії та постійну загрозу російських дронів значно ускладнюється не лише доступ до окремих територій, а й проведення ротацій військових і забезпечення їх необхідним — продуктами, водою, боєприпасами та медичними засобами.

Никорак каже, що знає багато складних кейсів, коли воїни перебували на позиції та сильно втрачали вагу, оскільки не було можливості отримати їжу.

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"Специфіка інтенсивності оцих бойових дій в високотехнологічній сучасній війні призводить до того, що коли людина заїжджає на позиції, вона там може знаходитися, от ви ж бачили декілька відео, там 360 днів хлопці на позиції були, там 270. Ви просто уявляєте, що таке знаходитися рік на позиції? Рік ти живеш просто в бліндажі чи в окопі. Просто мені в голові, якщо чесно, не вкладається, як людина може зберегти силу волі, здоровий глузд, стійкість, я вже мовчу про здоров'я чи про бойову травму, наслідки в майбутньому ПТСР і всього іншого", — каже вона.

За її словами, знаходити можливості треба, але зараз це доволі складно.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти, українські військові відновили контроль над селищем Новохатське на Донеччині. Населений пункт вдалося звільнити в результаті спільних дій морської піхоти та десантно-штурмових підрозділів.

Крім того, українські сили й надалі контролюють Костянтинівку в Донецькій області. Заяви про нібито її захоплення не відповідають дійсності та є черговою дезінформацією.