Костянтинівка під контролем ЗСУ: у війську спростували фейки про захоплення міста

Сили оборони України продовжують контролювати Костянтинівку: відео
Українські воїни продовжують утримувати Костянтинівку в Донецькій області. Російський режим вкотре вдається до брехні, аби видати бажане за дійсне. Повідомлення про начебто захоплення Костянтинівки є черговою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на створення видимості успіху на тлі значних втрат і невдач у досягненні поставлених цілей.
Про це повідомила пресслужба 19-го армійського корпусу, передає Новини.LIVE.
Україна контролює Костянтинівку
"На відео військовослужбовці Збройних Сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують: Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Ворог продовжує намагатися проникати та просуватися невеликими групами, однак такі спроби оперативно фіксуються, після чого українські військові систематично їх ліквідовують.
У 19-му армійському корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не допомагати противнику поширенням неперевірених повідомлень.
"Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава держави наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив збрехати про нібито захоплення росіянами Костянтинівки.
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Костянтинівка перебуває під фізичним контролем Сил оборони України. Українські сили продовжують вести там успішну оборонну операцію.
Також в ISW спростували заяви російського диктатора Путіна про Костянтинівку. Аналітики зазначили, що гучні заяви Кремля не відповідають реальному стану справ на фронті.