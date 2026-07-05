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Головна Новини дня ISW: Путін перебільшив факти щодо "захоплення" Костянтинівки

ISW: Путін перебільшив факти щодо "захоплення" Костянтинівки

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 10:06
Путін перебільшив факти щодо окупації Костянтинівки
Очільник Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik

Російський диктатор Володимир Путін та вище військове командування армії РФ значно перебільшили правду у своїх звітах щодо нібито повного "захоплення" міста Костянтинівка в Донецькій області. Американські аналітики з ISW зазначили, що гучні заяви Кремля не відповідають реальному стану справ на фронті. Сили оборони України продовжують бої за місто.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на свіжий аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відсутність доказів окупації

Російський диктатор Володимир Путін напередодні оголосив про нібито взяття міста під контроль РФ. Проте міжнародні спостерігачі не знайшли жодних підтверджень цим словам під час детального аналізу фіксації бойових дій.

"ISW зазвичай фіксує відеозаписи ударів України по позиціях росіян у районах, де ворог просунувся. Однак цього разу аналітики не виявили ударів по РФ, причому в жодному районі Костянтинівки", — наголосили в організації.

Фейкові відеоролики Міноборони РФ

Російські пропагандисти та Міністерство оборони країни-агресора останнім часом масово поширювали у мережі ролики з дрібними групами окупантів. На цих кадрах загарбники тримали свої прапори у деяких будівлях на околицях міста для штучного підтвердження вигаданих успіхів.

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Проте експерти зазначають, що подібні матеріали є маніпуляцією, оскільки ролики навмисно обриваються на перших секундах та приховують реальні російські позиції та подальшу смертельну долю цих солдатів під вогнем артилерії ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE раніше, Генштаб ЗСУ та Володимир Зеленський також категорично відкинули заяви ворога. Президент Зеленський повідомив. що Путін вирішив збрехати світу та запропонував йому зустрітися у Костянтинівці.  

Також Новини.LIVE повідомляли, що відео Міноборони РФ із прапорами у Костянтиновці є фейковими та зробленими за допомогою ШІ-інструментів, а ЗСУ ведуть упорні бої за місто.

володимир путін фейки ISW Костянтинівка
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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