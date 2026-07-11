В Краматорск стало сложнее попасть: Никорак объяснила причины

Дорога с сетками для защиты от дронов в Донецкой области. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак заявила, что попасть в Краматорск Донецкой области стало значительно сложнее. По ее словам, причиной этому является изменение ситуации на фронте.

Об этом Ирина Никорак эксклюзивно рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Поездка в Краматорск

"Недавно я хотела заехать в Краматорск. Это уже невозможно, даже мне просто заехать в Краматорск. В том месте, где я постоянно останавливалась, когда ездила на фронт к нашим ребятам и девушкам, там уже, по большому счету, находятся позиции", — говорит Никорак.

По ее словам, из-за активных боевых действий и постоянной угрозы со стороны российских дронов значительно затрудняется не только доступ к отдельным территориям, но и проведение ротации военных, а также обеспечение их всем необходимым — продуктами, водой, боеприпасами и медикаментами.

Никорак говорит, что знает много сложных случаев, когда воины находились на позициях и сильно теряли вес, поскольку не было возможности получить еду.

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"Специфика интенсивности этих боевых действий в высокотехнологичной современной войне приводит к тому, что когда человек приезжает на позиции, он может находиться там — вы же видели несколько видео, там ребята провели на позиции 360 дней, там — 270. Вы просто представляете, что такое — находиться год на позиции? Год ты живешь просто в блиндаже или в окопе. Просто мне в голову, если честно, не укладывается, как человек может сохранить силу воли, здравый смысл, стойкость, я уже не говорю о здоровье или о боевой травме, последствиях в будущем в виде ПТСР и всего прочего", — говорит она.

По её словам, возможности нужно искать, но сейчас это довольно сложно.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на 37-ю отдельную бригаду морской пехоты, украинские военные восстановили контроль над поселком Новохатское в Донецкой области. Населённый пункт удалось освободить в результате совместных действий морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений.

Кроме того, украинские силы по-прежнему контролируют Константиновку в Донецкой области. Заявления о якобы её захвате не соответствуют действительности и являются очередной дезинформацией.