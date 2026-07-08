ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині: деталі операції

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України повернули під контроль селище Новохатське Донецької області. Населений пункт звільнили під час спільної операції морських піхотинців і десантників. Про успішне виконання бойового завдання повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення 37-ї окремої бригади морської піхоти.

ЗСУ звільнили селище Новохатське Донецької області

Збройні сили України повернули під контроль селище Новохатське Донецької області. Населений пункт звільнили завдяки спільним діям воїнів 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

У підрозділі зазначили, що операція проходила в умовах активного опору російських військ і щільного мінування місцевості. Попри це українським захисникам вдалося виконати поставлене бойове завдання, вибити окупантів із займаних позицій та змусити їх відступити.

"Новохатське — під контролем Збройних сил України! Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів.

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Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", — йдеться у повідомленні 37-ї ОБрМП.

Скриншот повідомлення 37-ї ОБрМП/Facebook

Новини.LIVE писали, що українські військові розширили зону ураження російських сил на фронті до 30–40 кілометрів завдяки розвитку безпілотних систем. Через це окупанти були змушені відвести свою техніку далі від лінії бойового зіткнення.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сили оборони України спростували заяви Росії про нібито захоплення Костянтинівки та підтвердили, що місто залишається під контролем українських військових. За даними 19-го армійського корпусу, російські диверсійні групи намагаються проникати до міста, однак їх оперативно знищують.