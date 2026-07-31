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МВА: РФ значно активізувала авіаудари по Херсону

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 17:37
Росія посилила авіаудари по Херсону — у МВА повідомили про наслідки
Наслідки удару РФ по Херсонщині. Ілюстративне фото: ДСНС Херсонщини

Російські війська останніми тижнями значно активізували авіаційні удари по Херсону. Лише за останню добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще десятеро зазнали поранень, а сьогодні постраждали ще п'ятеро містян.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.

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У Херсоні почастішали авіаудари РФ

За словами Михайла Линецького, російські війська застосовують для атак на місто FPV-дрони, безпілотники зі скидами, ударні дрони типу "Герань" ("Шахед"), а також керовані авіаційні бомби. Він зазначив, що останніми тижнями інтенсивність авіаційних ударів по Херсону суттєво зросла.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилася центральна частина міста. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення. Також були пошкоджені медичний заклад і приватне підприємство.

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За словами посадовця, атаки не припиняються й сьогодні. Від самого ранку російські дрони активно атакують Херсон, а станом на день уже відомо про п'ятьох поранених.

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Крім того, приблизно за годину до ефіру російська авіація знову завдала удару керованими авіабомбами по центральному району міста.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення. Через безперервні атаки в Херсоні школярі навчаються дистанційно, тоді як у більш безпечних громадах області до нового навчального року планують відкрити ще чотири підземні школи.

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Новини.LIVE писали, що нещодавно російські війська атакували об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхові та 28 приватних будинків, автозаправну станцію, вежі мобільного зв'язку, магазин, господарську споруду, сільськогосподарську техніку, мікроавтобус, скутер і приватні автомобілі.

МВС Херсон Авіаудар
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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