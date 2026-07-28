Атака РФ на Херсонщину: троє загиблих, 10 поранених

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Херсонщини/Facebook

Унаслідок вчорашньої російської атаки на Херсонщину загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення. Через постійні російські атаки в Херсоні навчання триває лише в онлайн-форматі, а влада продовжує посилювати заходи безпеки. Водночас у відносно безпечних громадах області до початку нового навчального року планують відкрити ще чотири підземні школи.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Наслідки атаки РФ на Херсонщину

За словами заступника очільника ОВА, внаслідок вчорашньої російської атаки на Херсонську область загинули троє людей, ще 10 осіб дістали поранення.

Через постійні російські атаки місцева влада продовжує посилювати заходи безпеки. Зокрема, вулиці міста захищають антидроновими сітками, однак повністю накрити ними весь Херсон наразі неможливо.

Безпекова ситуація також впливає на роботу освітньої сфери. У самому Херсоні навчальний процес і надалі відбувається виключно в онлайн-форматі. Натомість у відносно безпечних громадах області вже цієї осені відкриють нові підземні заклади освіти.

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Окремо Олександр Толоконніков розповів про розширення мережі підземних шкіл. За його словами, до початку нового навчального року в області планують відкрити ще чотири такі заклади, завдяки чому їхня загальна кількість сягне майже десяти:

"У нас ще по плану 4 школи підземні відкриваються до початку навчального року. Загалом буде майже 10".

Попри постійні російські атаки, у Херсоні продовжують працювати медичні заклади та приймати пологи. За словами заступника голови Херсонської ОВА, відомий місцевий пологовий будинок, розташований біля самого Дніпра, нині повністю перемістився під землю.

Новини.LIVE інформували, що 23 липня 2026 року російські війська масовано обстрілювали Херсонську область з авіації, артилерії та дронів. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Також пошкоджено житлові будинки, критичну та соціальну інфраструктуру, транспорт і цивільні об'єкти.

Новини.LIVE також писали, що російські війська продовжують атакувати сільськогосподарську техніку на Херсонщині, через що фермери стикаються з гострим дефіцитом комбайнів і вантажівок під час жнив. Крім того, через удари по енергосистемі суттєво зростає собівартість вирощування врожаю, зокрема херсонських кавунів. Аграрії зазначають, що через постійну небезпеку дедалі менше підрядників погоджуються працювати у прифронтових громадах.