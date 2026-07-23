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Головна Новини дня Російський обстріл Херсона: пошкоджено інфраструктуру, є загиблий і поранені

Російський обстріл Херсона: пошкоджено інфраструктуру, є загиблий і поранені

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Дата публікації: 23 липня 2026 10:51
Масований обстріл Херсонщини: є загиблий і понад 20 поранених
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти упродовж минулої доби масовано атакували Херсонську область. Ворог обстрілював з авіації, дронами та артилерією. Внаслідок ударів є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Херсонщини

Під російським вогнем були Зеленівка, Станіслав, Широка Балка, Раківка, Урожайне, Костирка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Дар'ївка, Сагайдачне, Вишневе, Борозенське, Стійке, Шевченківка, Нововоскресенське, Чарівне, Красносільське, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Олександрівка, Софіївка, Антонівка, Садове, Комишани, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Львівські Отруби, Кучерське та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду,  сільгосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі", — зазначив Прокудін.

Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 20 — отримали поранення

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби Росія масовано атакувала Запорізьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені. Зафіксовано 913 ударів по 52 населених пунктах.

Крім того, окупанти обстрілювали Сумську область та вбили людину, а також поранили сімох. У Нацполіції показали фото наслідків.

війна обстріли Херсонська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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