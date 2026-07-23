Масований обстріл Сумщини: є загиблий і семеро поранених

Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Росія упродовж доби масовано атакувала Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро постраждали. Противник застосовував різне озброєння, зокрема ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

Окупанти із застосування ударних дронів атакували Суми. Упродовж доби сталося декілька влучань на території Зарічного та Ковпаківського районів. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, вік якого уточнюється, а також 61-річний чоловік. Крім того, пошкоджено три АЗС, нежитлове приміщення та обʼєкти критичної інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

У Білопільській громаді внаслідок удару російського дрона поранення отримали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. Пошкоджено чотири торгові кіоски, чотири приватні житлові будинки, багатоквартирний будинок та ЛЕП.

У Середино-Будській громаді внаслідок російського мінометного обстрілу загинув 57-річний чоловік.

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У Березівській громаді внаслідок влучання дрона в господарчу будівлю поранення отримала 62-річна жінка.

У Великописарівській громаді в результаті атаки дрона поранення отримав 44-річний чоловік.

Правоохоронець документує наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

У Садівській громаді внаслідок удару російського безпілотника до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську МВА, 22 липня російські окупанти атакували Суми, внаслідок чого пошкоджено два АЗС в Ковпаківському та Зарічному районах.

А 20 липня Росія вдарила по житловому району та об’єктах цивільної інфраструктури в Сумах. Зокрема, противник атакував торговельний центр "Епіцентр", внаслідок чого сталася масштабна пожежа.