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Головна Новини дня РФ завдала удару по багатоповерхівці та ТЦ у Сумах: більшість постраждалих — діти

РФ завдала удару по багатоповерхівці та ТЦ у Сумах: більшість постраждалих — діти

Ua
Дата публікації: 20 липня 2026 23:22
РФ увечері 20 липня 2026 року обстріляла Суми
Термінова новина

Увечері в понеділок, 20 липня, російський реактивний БпЛА вдарив біля багатоповерхівки в Сумах. Постраждали шестеро людей: двоє дорослих і четверо дітей. Восьмирічному хлопчику та 16-річній дівчині, які зазнали легких поранень надають медичну допомогу в лікарнях. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки обстрілу Сум увечері 20 липня

Іншим постраждалим госпіталізація не знадобилася.

Згодом армія РФ завдала ще двох ударів по тому ж району міста. Спалахнула масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Новина доповнюється

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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